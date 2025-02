Ragusa, il Comune ha sospeso l’attività di un’altra casa di riposo

Cronaca

Riscontrate irregolarità di tipo organizzativo, funzionale e sanitario

“A seguito della consueta attività ispettiva praticata dai nostri Uffici dei Servizi Sociali – afferma il sindaco, Peppe Cassì – abbiamo riscontrato irregolarità di tipo organizzativo, funzionale e sanitario in una casa di riposo del nostro territorio, in ragione delle quali ho emanato ordinanza di sospensione temporanea della sua attività. Alla presenza di personale medico abbiamo quindi provveduto a un sereno e ordinato trasferimento degli utenti in un’altra struttura”. La casa di riposo in questione sorge alla periferia della città. Ed è un caso distinto da Villa Ortensia (nella foto) di cui si sono occupate di recente le cronache.