Ragusa, il Comune mette in pagamento gli emolumenti per i presidenti di seggio e gli scrutatori

Attualità

L'impegno è quello riguardante le recenti consultazioni elettorali europee dell'8 e 9 giugno scorsi

Il settore Pianificazione e Risorse finanziarie del Comune di Ragusa comunica che sono in pagamento gli emolumenti per i presidenti di seggio e gli scrutatori impegnati per le consultazioni elettorali europee del 8 e 9 giugno scorsi.

A coloro che hanno fornito il codice Iban, le somme saranno accreditate direttamente sul conto corrente mentre per i pagamenti in contanti occorrerà recarsi agli sportelli della Tesoreria Comunale presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa in via Giacomo Matteotti 84.

