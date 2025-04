Ragusa, il Comune: “Migliorano i dati del randagismo”

Attualità

Il sindaco Cassì: "Le catture sono quasi raddoppiate. In crescita anche le adozioni"

“Gli ultimi dati del settore Tutela animali – afferma il sindaco Peppe Cassì – confermano un deciso cambio di passo rispetto al passato, recente e lontano. Le catture di cani randagi, necessarie alle relative microchippature e sterilizzazioni, sono quasi raddoppiate, passando dalle 77 del 2022 alle 142 del 2024. Interessante è anche la variazione del numero di adozioni, che passano da 32 a 44, facendo registrare in particolar modo una crescita considerevole tra il 2023 e il 2024. Al tempo stesso sono aumentate le reimmissioni: +45% per i cani e addirittura +325% per i gatti, un dato alto in quanto si partiva da un numero oggettivamente basso (4 nel 2022) per arrivare a 17 nel 2024. Prima di entrare nel merito dei processi, desidero esprimere un ringraziamento ai due assessori che hanno ricoperto la carica, Andrea Distefano e Catia Pasta, a tutto il personale del settore Tutela Animali e alla rete dei volontari”.