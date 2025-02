Ragusa, il Comune punta a rilanciare il museo dei combattenti di piazza Libertà

Attualità

Incontro a palazzo di Città con il presidente nazionale dell'associazione combattenti e i rappresentanti della locale Sovrintendenza

A seguito dei contatti telefonici dei mesi scorsi, martedì pomeriggio si è tenuto in Municipio un importante incontro tra il presidente nazionale dell’Associazione Combattenti Antonio Landi, il commissario dell’Associazione Combattenti di Ragusa Giovanni Lorefice, il sovrintendente Antonino De Marco e l’archeologo Saverio Scerra per la Sovrintendenza di Ragusa, e i rappresentanti dell’Amministrazione tra cui il sindaco Peppe Cassì e alcuni membri del suo staff, il vicesindaco Gianni Giuffrida, il presidente del Consiglio Ilardo e il consigliere Gianni Iurato.

Al centro dell’incontro il rilancio e la gestione del Museo dei Combattenti di Piazza Libertà, che custodisce documenti e numerosi cimeli dei nostri Soldati Iblei impegnati nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale.

“La presenza del dott. Antonio Landi appositamente venuto da Roma – ha dichiarato il sindaco, Peppe Cassì – è di per sé conferma della voglia dell’Associazione Nazionale Combattenti, tanto a Roma quanto a Ragusa, di rilanciare la nostra sede, che ha per noi un valore storico, culturale e formativo importantissimo: conoscere le testimonianze della guerra è il modo migliore per tendere alla pace.

Dal canto suo il dott. Landi ha espresso il desiderio di mettere a disposizione della città altri e più ampi locali dove destinare tutti i cimeli, che potrebbero essere ristrutturati partecipando ad appositi bandi di finanziamento.

Abbiamo quindi già predisposto un sopralluogo al Museo per la prossima settimana con i rappresentanti del Comune, della Sovrintendenza e dell’Associazione Combattenti. Al tempo stesso sarà intanto importante procedere alla verifica dell’inventario dei reperti e allo studio della migliore modalità di futura gestione.