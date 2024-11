Ragusa, il Comune sottoscrive il contratto per la realizzazione di appartamenti finalizzati a percorsi di autonomia per persone con disabilità psichice

Attualità

L'assessore Giuffrida: "Utilizzeremo fondi Pnrr per un importo globale complessivo di 715mila euro"

“È stato sottoscritto il contratto di appalto relativo a lavori per realizzare gruppi di appartamenti finalizzati a percorsi di autonomia per persone con disabilità psichiche. Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida (nella foto) – della “messa a terra” di finanziamenti Pnrr, Missione 5, con un importo globale di € 715.000, di cui € 291.600 per la realizzazione dei lavori.

Il progetto di questi prevede la riconfigurazione degli spazi interni di immobili esistenti al fine di suddividere gli ambienti in due gruppi di appartamenti”.