Ragusa, il concerto di Eugenio Finardi e la forza dei cantautori “di una volta”

Attualità

Ha preso il via ieri sera la rassegna "Sagrato d'autore 2025" all'ombra dei monumenti barocchi

Un concerto di una freschezza straordinaria. Capace di incantare il pubblico presente, oltre un migliaio quelli che hanno assiepato i posti dell’arena realizzata all’ombra della cattedrale barocca di San Giovanni Battista, con i brani sempreverdi e con i pezzi della nuova produzione. Eugenio Finardi ha centrato il bersaglio e ha iniziato come meglio non si poteva il cartellone estivo di Sagrato d’autore 2025 promosso dal Comune di Ragusa e attuato dalla Marcello Cannizzo Agency.