Ragusa, il consigliere Battaglia: “Non è più tollerabile assistere allo sversamento di rifiuti in maniera abusiva e indiscriminata”

"Questa inciviltà rappresenta un danno per l'immagine della città"

“Non è più tollerabile assistere, giorno dopo giorno, alla presenza di cumuli di rifiuti abbandonati indiscriminatamente ai margini delle strade cittadine e delle campagne del nostro territorio”, dichiara il consigliere comunale di Ragusa Salvatore Battaglia, intervenendo con decisione su una delle piaghe più sentite dalla comunità ragusana. “Assistiamo a comportamenti inqualificabili da parte di chi, senza alcun rispetto per l’ambiente e per i cittadini, pensa di poter sversare rifiuti ovunque capiti, dal materiale di risulta edile agli ingombranti. Tale inciviltà rappresenta un danno per l’immagine della città, oltre che un rischio per la salute pubblica”, aggiunge Battaglia.

La situazione, già complessa per estensione e frequenza, richiede, secondo il consigliere, “un impegno costante da parte delle istituzioni e della cittadinanza, in sinergia con le forze dell’ordine, per scoraggiare con fermezza questi atti vergognosi”. Battaglia richiama le recenti dichiarazioni del sindaco Peppe Cassì, che aveva sottolineato con tono ironico e amaro: “Come smaltire il materiale di risulta dopo dei lavori edili? E che ci vuole: prendi una pala e lo scarichi dietro un muro in periferia, oppure svuoti tutto il cassone direttamente in campagna. Beccati nel realizzare questi veri e propri scempi, per questi incivili scatta la multa prevista di circa mille euro, sequestro del mezzo e denuncia all’autorità penale perché il fatto costituisce reato”.