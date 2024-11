Ragusa, il consigliere Bennardo è intervenuto all’assemblea nazionale Anci

Attualità

"I più giovani hanno la responsabilità maggiore di traghettare verso il futuro un'intera classe generazionale"

“Oggi l’Europa è chiamata a fronteggiare grandi sfide che partono proprio dalle realtà locali ma oltrepassano spesso i confini nazionali accomunando realtà trasversalmente: penso ai fenomeni migratori, al cambiamento climatico o, ancora, alla sostenibilità economica e sociale”. Lo ha detto il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo (nella foto), partecipando alla 41esima assemblea nazionale dell’Anci tenutasi a Torino ed illustrando anche i contenuti del percorso che lo hanno portato a essere stato selezionato per il “Young elected politicians programme (Yep)”, una rete di giovani eletti per un mandato locale o regionale in un Paese membro dell’Unione europea con meno di 35 anni, al fine di condividere e promuovere delle “best practies”.