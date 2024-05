Ragusa, il consigliere Bennardo selezionato a partecipare al “Young elected politicians programme”

Politica

Si punta a creare una rete di giovani eletti per avvicinare alle realtà locali le opportunità che l'Europa offre

“Un onore per me essere stato selezionato a partecipare al “Young Elected Politicians programme (YEPs)”, una rete di giovani eletti per un mandato locale o regionale in un Paese membro dell’Unione Europea, con meno di 35 anni, al fine di condividere e promuovere delle ‘best practies’, avvicinare alle realtà locali le opportunità che l’Europa offre e prendere parte alle sessioni plenarie o incontri tematici al fine formativo”. E’ quanto comunica il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo (nella foto).