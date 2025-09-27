Ragusa, il consigliere Buscemi in aula: “Il sindaco ha tradito gli elettori. Si dimetta”

Politica

Accese e forti le dichiarazioni dell'esponente di Controcorrente durante l'ultima seduta del civico consesso

Accese e forti le dichiarazioni del consigliere comunale di Controcorrente, Saverio Buscemi (nella foto), durante l’ultima seduta del civico consesso, dove ha espresso dure valutazioni politiche sulla gestione della giunta di palazzo dell’Aquila da parte del sindaco Peppe Cassì. Buscemi ha puntato il dito contro quello che definisce un tradimento dei patti politici e della fiducia dei cittadini.

“Abbiamo letto articoli su articoli – ha dichiarato Buscemi – dove di fatto il sindaco chiude la porta a Fratelli d’Italia per l’accesso in giunta. Siamo certi di un suo ripensamento, sa perché? Perché i patti non li onora. Parla di coerenza e rispetto, ma quale coerenza? Tutti i patti che ho visto stipulare li ha traditi: ha tradito me, il mio gruppo, gli alleati e soprattutto ha tradito l’intera città. Si è presentato come volto civico, distante dai partiti, e invece ha scelto Forza Italia, simbolo di quella politica di interessi che diceva di voler combattere”. Il consigliere ha poi evidenziato come l’operato del primo cittadino sia dettato da puro opportunismo politico: “Non è stata coerenza, ma calcolo. Se fosse stato coerente avrebbe dato continuità al suo progetto civico, ritagliandosi un ruolo di peso nella prossima amministrazione. Invece, ha deciso di riaprire giochi di potere e lacerare equilibri interni”. Buscemi ha inoltre rivolto un appello diretto ad alcuni colleghi del consiglio: “Invito i consiglieri Bitetti e Battaglia a compiere un atto di dignità e orgoglio, a non fare da stampella a questa maggioranza claudicante. Il sindaco non può dare lezioni di coerenza quando non rispetta i patti e non condivide le sue scelte con nessuno”. Concludendo il suo intervento, il consigliere ha lanciato una provocazione netta: “Se davvero il sindaco vuole rispettare qualcuno, rispetti i ragusani. La smetta con manovre di potere e abbia il coraggio di dimettersi. Ridia la parola ai cittadini, solo loro possono decidere. Il vento sta cambiando”.

