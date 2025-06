Ragusa, il consigliere Buscemi riceve un prestigioso incarico dal movimento Controcorrente

Politica

Si occuperà di coordinare tutti i consiglieri comunali a livello regionale

Prestigioso riconoscimento, nel corso di una cerimonia tenutasi a Palermo, per il consigliere comunale di Ragusa, Saverio Buscemi (nella foto con La Vardera). L’on. Ismaele La Vardera, presidente e leader del movimento politico Controcorrente, a cui Buscemi ha aderito nei mesi scorsi, lo ha nominato coordinatore regionale dei consiglieri comunali dello stesso movimento, in linea con i principi e i valori fondanti della democrazia. “Riconosciuta la vostra professionalità e rilevato l’interesse e l’impegno nel condividere la vostra esperienza nel territorio”: queste le motivazioni alla base della nomina.