Ragusa, il consigliere Chiavola (Pd): “Città sempre più abbandonata”

L'esponente dem mette in evidenza tre casi di lassismo. Due riguardano gli istituti scolastici

“Si continua a dipingere una città che non è reale. Ma, aspetto ancora più grave, è che non si interviene, o non si riesce a intervenire, per sanare i numerosi problemi che i residenti segnalano. E la situazione, ci dispiace dirlo, sta sfuggendo di mano”. Lo dice il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, che si rivolge al sindaco facendo riferimento a tre episodi specifici.

“A cominciare – afferma Chiavola – dalla via Leonardo da Vinci dove, come sempre, la vegetazione spontanea, accanto agli alberi, ha raggiunto dimensioni importanti, tanto da rendere problematico il transito lungo i marciapiedi (nella foto in alto). Ma questo sarebbe il minore dei problemi. Perché ci hanno messo in evidenza lo stato in cui versano gli spazi esterni dell’asilo Nido Patro (nella foto sotto) e della scuola di San Giacomo (nella foto sopra) dove la presenza di arbusti e sterpaglie di ogni tipo rende, di fatto, impraticabili queste aree ai piccoli studenti. E quando, finalmente, il meteo più clemente consentirebbe di vivere un poco meglio le zone attrezzate a verde, non si comprende perché occorra fare i conti con queste assurde condizioni che impediscono lo svolgimento all’esterno delle attività ludiche”.