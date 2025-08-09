Ragusa, il consigliere comunale Bennardo alla prima Conferenza per la libertà e la democrazia che si terrà a Ventotene

Attualità

"Porterò il desiderio di una città che crede nel futuro europeo, nella democrazia e nella difesa dei suoi valori fondanti"

Dalla città di Ragusa a Ventotene per portare istanze, visione e impegno: il consigliere comunale Federico Bennardo (nella foto) parteciperà, dal 12 al 14 settembre, alla prima Conferenza per la Libertà e la Democrazia promossa dall’Europarlamento, evento di portata internazionale che vedrà riuniti premi Nobel, europarlamentari, giornalisti e attivisti da tutto il continente. La scelta di Ventotene non è casuale: l’isola è il simbolo delle radici europee, il luogo in cui furono gettate le basi del sogno comunitario e oggi torna a essere punto di partenza per una rinnovata difesa delle democrazie liberali, sottoposte a crescenti rischi e sfide.

“Ventotene rappresenta non solo la memoria storica dell’ideale europeo – afferma Bennardo – ma anche lo spazio concreto da cui ripensare nuove strategie per proteggere le libertà fondamentali e i diritti che sono il cuore pulsante dell’Europa. Il mio impegno sarà volto a dare voce alle esperienze locali, ma anche a raccogliere stimoli e proposte da un confronto internazionale così ricco e prestigioso. In questo momento, il dialogo tra territori e istituzioni è fondamentale per non abbassare la guardia di fronte alle minacce che incombono sulle nostre democrazie”.