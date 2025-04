Ragusa, il consigliere comunale Bennardo intervista il presidente della fondazione Gimbe sullo stato di salute della Sanità

Attualità

Tra pochi alti e molti bassi ecco quali sono le anomalie principali

Il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo (nella foto il primo da sinistra con Cartabellotta), nella sua qualità di componente del comitato Domani in salute, ha intervistato il presidente della fondazione Gimbe, il siciliano Nino Cartabellotta. Senza fini di lucro, la fondazione ha lo scopo di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, al fine di migliorare la salute delle persone e di contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico.

“Con il dott. Cartabellotta – dice il consigliere Bennardo, tra l’altro medico anche quest’ultimo – abbiamo affrontato una serie di questioni che si ripercuotono sulla salute di tutti noi. Come sempre, le sue risposte sono state non solo esaustive ma anche capaci di fornire ulteriori spunti di riflessione”. A cominciare dal decreto attuativo per la riforma di accesso alla facoltà di Medicina. “Non ritengo sia la strada migliore – ha detto Cartabellotta – perché molte facoltà non sono assolutamente organizzate a poter gestire questo semestre filtro. Quindi, dove si faranno le lezioni? Si resusciterà la Dad? In più non sono previste risorse aggiuntive per il semestre filtro. Quindi, le università dovranno sostanzialmente appoggiarsi sulle risorse già disponibili. E poi quello che è il grande problema, a mio avviso, rappresentato dal fatto che noi oggi registriamo una grande fuga di medici dal Servizio sanitario nazionale. Rischiamo di formare con il denaro pubblico nuovi medici che però andranno a lavorare per il privato o all’estero. Quindi non credo che in questo momento quella prospettata sia una soluzione efficace”. Cartabellotta ha poi parlato delle liste di attesa. “Abbiamo compiuto un monitoraggio – ha detto – sullo status di attuazione dei decreti attuativi del decreto legge concernente le liste d’attesa. Esattamente sei mesi dopo la conversione in legge, risultava pubblicato un solo decreto attuativo. C’è stata una grossissima polemica ma, di fatto, siamo arrivati a inizio aprile e questo ulteriore decreto nuovo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Significa che i tempi continuano ad allungarsi e, quindi, in sostanza, la polemica che contrastava la nostra denuncia è stata fondata sul nulla”.