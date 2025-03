Ragusa, il consigliere comunale Bennardo unico siciliano ad avere partecipato a Bruxelles a un workshop sulla partecipazione democratica

Attualità

Ha ottenuto il rilascio della certificazione "Citizen participation expert"

“Quando pensiamo alla democrazia, pensiamo spesso al voto ed alle elezioni. Ma, in realtà, democrazia è anche altro: è partecipazione, dialogo e azione. E se non c’è partecipazione, significa che di certo qualcun altro deciderà per noi”. Così il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo (nella foto a Bruxelles), unico siciliano ad avere partecipato a Bruxelles ad un workshop sulla partecipazione democratica dei cittadini promosso dall’Ue. Il confronto con gli altri amministratori locali europei è stato proficuo ed ognuno ha arricchito il dibattito con la propria esperienza. E a Bennardo è stata rilasciata la certificazione “Citizen participation expert”.