Ragusa, il consigliere comunale Podimani lascia Generazione e aderisce al Gruppo Misto

Politica

"Continuerò comunque a rimanere all'opposizione"

“Comunico che ho provveduto a notificare al presidente del Consiglio comunale di Ragusa la mia decisione di fuoriuscire dal gruppo consiliare Generazione per aderire al gruppo misto. La ragione che mi ha indotto ad assumere questa decisione è da individuarsi esclusivamente nella mia necessità, sia come persona che come consigliere comunale, di intraprendere un percorso politico di maggiore fortificazione, scevro da qualunque logica partitica, seppur riferendosi ad esperienze civiche, con l’unico intento di rappresentare al meglio il mio elettorato”. Lo dice il consigliere comunale Giuseppe Podimani che ha rilasciato comunicazione in questo senso nelle ultime ore.“Con il collega del gruppo Generazione – lo dichiara Podimani – continuano a sussistere ottimi rapporti personali e di collaborazione politica in qualità di consiglieri di opposizione. Il ruolo che continuerò a ricoprire in seno al Consiglio comunale sarà in continuità e nel pieno rispetto del mandato conferitomi dagli elettori, ovvero di opposizione all’attuale amministrazione comunale”.

