Ragusa, il consigliere Firrincieli: “La maggioranza che sostiene il sindaco Cassì favorevole all’uso delle armi”

Attualità

L'esponente pentastellato interviene dopo la bocciatura della sua mozione contro il Rearm Europe

“La maggioranza che sostiene il sindaco Cassì è favorevole all’uso delle armi. E’ l’esito sorprendente emerso dalla votazione dell’atto di indirizzo che ho presentato ieri sera in aula, come componente del movimento Cinque Stelle, contro il Rearm Europe. Sono semplicemente esterrefatto”. La denuncia arriva dal consigliere pentastellato, Sergio Firrincieli (nella foto), il quale aveva presentato il documento certo che l’intera aula si sarebbe espressa a favore contro l’utilizzo delle armi e contro l’infausto piano di militarizzazione dell’Ue deciso a Bruxelles.