Ragusa, il consigliere Firrincieli: “La pensilina all’ospedale Giovanni Paolo II. Piccolo intervento, grande soddisfazione”

Il sopralluogo per verificare la funzionalità della nuova struttura

Il consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, manifesta la propria soddisfazione per l’installazione della pensilina nell’area antistante l’ingresso principale dell’ospedale Giovanni Paolo II. Nello scorso mese di luglio, alla luce delle numerose segnalazioni che lo stesso consigliere aveva ricevuto, Firrincieli aveva inviato una richiesta ufficiale alla direzione strategica dell’Asp che, visto quanto accaduto, è stata presa in considerazione.