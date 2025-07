Ragusa, il consigliere Vitale: “Il calcio giovanile in città ha raggiunto un livello molto elevato”

Attualità

"Ci tengo a manifestare i miei complimenti alle varie società, anche a nome dell'amministrazione comunale"

“Ritengo che il livello raggiunto dal nostro calcio giovanile, in questa stagione, sia da mettere in vetrina. Vuoi per i successi ottenuti nell’ambito dell’Under 17 dove, per la prima volta, una società iblea ha raggiunto il traguardo delle finali nazionali quanto per i riconoscimenti che i nostri allenatori-educatori ottengono anche a livello federale nazionale, e questo la dice lunga sulla bontà dell’attività di crescita che è stata portata avanti nel corso di tutti questi anni”.