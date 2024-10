Ragusa, il consiglio comunale approva l’adozione del sistema BlindTag per migliorare la mobilità dei non vedenti

Attualità

La consigliera La Licata: "Attraverso lo smartphone, si potranno rilevare i tag e ricevere informazioni vocali su distanza e direzione dei punti di interesse"

“Il Consiglio comunale di Ragusa ha approvato l’adozione del sistema BlindTag per migliorare la mobilità e la sicurezza delle persone non vedenti negli spazi pubblici. Grazie a questa tecnologia, i non vedenti potranno utilizzare il proprio smartphone per identificare punti di interesse e ricevere informazioni sulla distanza e direzione. In breve, il sistema ‘BlindTag’ è composto da tag di plastica ecologica, disponibili in diverse misure e design personalizzabili, che possono essere facilmente installati senza bisogno di elettricità”. Lo afferma la consigliera comunale Oriana La Licata (nella foto).