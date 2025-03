Ragusa, il console della Repubblica tunisina in visita al questore

Attualità

Affrontati alcuni temi relativi alla significativa comunità di stranieri presente sul territorio provinciale

Il console della Repubblica tunisina Mohammed Alì Mahjoub, con sede a Palermo, ha fatto visita al questore, Marco Giambra, accompagnato dal vice console e da un altro collaboratore (nella foto).

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato altresì il vicario del questore, Giorgio Terranova, e il dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Filiberto Fracchiolla, sono stati affrontati alcuni temi relativi alla significativa comunità di tunisini presente sul territorio provinciale, impiegati soprattutto nel comparto agricolo.