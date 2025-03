Ragusa, il consorzio olio dop Monti iblei sarà presente a Milano

Economia

Parteciperà dal 7 al 9 marzo all'evento "Sicilia, regione europea della Gastronomia 2025"

Una vetrina delle eccellenze siciliane con uno spazio espositivo dedicato all’olio dop Monti iblei. Il consorzio di tutela sarà presente, con materiale promozionale, a Milano, a palazzo Giureconsulti, dal 7 al 9 marzo, in occasione dell’evento ‘Sicilia, regione europea della Gastronomia 2025’, promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca della Regione siciliana. La presenza del consorzio di tutela olio dop Monti iblei sarà sponsorizzata dalla Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps).