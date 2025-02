Ragusa, il dissesto negli enti locali e il confronto con i sindaci

Attualità

Interessante momento di approfondimento promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti

La sala conferenza Giovanni Di Blasi, nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, ha ospitato un incontro formativo sul tema del “Dissesto negli enti locali: cause, caratteristiche e soluzioni”. All’appuntamento hanno partecipato numerosi colleghi, addetti ai lavori e rappresentanti delle istituzioni. I lavori sono stati introdotti dal presidente dell’Ordine Maurizio Attinelli (nella foto sopra durante il suo intervento) e moderati dal consigliere delegato agli Enti locali, Michelangelo Aurnia. L’Odcec di Ragusa ha ospitato, tra gli altri, Maria Monisteri, sindaco di Modica, Corrado Figura, sindaco di Noto, e Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara.