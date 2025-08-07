Ragusa, il Donnafugata film festival entra nel vivo con il concerto di Olivia Sellerio

Cultura

Domani sera celebrerà Andrea Camilleri. Ieri, invece, grande apprezzamento per il monologo di Corrado Tedeschi

Sarà la voce intensa, magnetica e viscerale di Olivia Sellerio a celebrare Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita al Castello di Donnafugata, uno dei luoghi più iconici delle serie televisive di Montalbano, il commissario siciliano amato in tutto il mondo. In omaggio ad Andrea Camilleri, venerdì 8 agosto alle 21,15, la cantautrice palermitana porta sul palco tutte le canzoni da lei scritte e interpretate per le serie “Il commissario Montalbano” e “Il giovane Montalbano” nel suo live “Zara Zabara”, che prende il nome dall’omonimo album uscito nel 2019 per Warner Music. Olivia, nata e cresciuta tra i libri, ha “cuore di carta e sangue d’inchiostro”, nei brani scritti per il mondo di Vigata dalla cantautrice palermitana, ancora una volta capace di trasformare racconto e sentimento in musica, convivono atmosfere mediterranee, sonorità dell’Atlantico, polvere d’Africa e folk americano. Nella sua voce, piena di reminiscenze e di parole attente, le storie si intrecciano al melos siciliano e a mille radici di altri modi e mondi, a fare spola tra la Sicilia e altrove.

Storie d’amore, di spartenza e resistenza, di denuncia, di accoglienza, cantate dalla sua voce; una voce matrioska che ne contiene tante, che racconta e incanta, muovendosi tra parole e musica, come su un ponte sospeso tra memoria e presente. Ad affiancarla sul palco un ensemble di musicisti tra i più interessanti della scena siciliana, e non solo: Lino Costa e Dario Salerno alle chitarre, Paolo Pellegrino al violoncello e Alberto Fidone al contrabbasso. Voce e strumenti dialogheranno in un intreccio sonoro capace di unire la tradizione con le sonorità contemporanee. Il concerto di Ragusa è una delle tappe centrali del tour dedicato a Camilleri, ed è l’evento di punta del DonnaFugata Film Festival, come ricorda il direttore artistico Andrea Traina: “Una voce potente per un omaggio allo scrittore che con i suoi romanzi ha contribuito a trasformare la Sicilia in un mito letterario e televisivo”. Uno spettacolo attesissimo e in pochi giorni già sold out.Ieri sera il festival ha vissuto ancora altri intensi momenti a partire dalla presenza dell’attore Corrado Tedeschi protagonista dello spettacolo “L’uomo che amava le donne” dove, all’arena delle bifore, il pubblico è divenuto protagonista stesso, chiamato ad interpretare personaggi, perseguendo ancora una volta il tema della “condivisione” tanto caro al festival. Riflettendo con ironia sull’evoluzione del linguaggio dell’amore, da Dante alle emoji, ormai moderni geroglifici. Tedeschi ha sottolineato il potere salvifico di teatro e cinema, mettendo in guardia contro i rischi dell’intelligenza artificiale, che potrebbe cancellare il valore dell’interpretazione emozionale che solo l’uomo, anche con le sue imperfezioni, può dare. “Un attore sbaglia anche perché si emoziona, e quindi emoziona – ha detto Tedeschi – Il teatro e il cinema ci possono ancora salvare”.