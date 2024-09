Ragusa, il dramma sacro sul martirio di San Giovanni portato in scena in cattedrale

Spettacoli

Grande successo per la rappresentazione su testo di Maurizio Nicastro che sarà riproposta stasera e domani

Grandi emozioni, ieri sera, in Cattedrale, per la “prima” di San Giovanni, il martirio, il dramma sacro prodotto dall’associazione culturale Palcouno e dal teatro Badia che ha fatto registrare apprezzamenti unanimi. La rappresentazione, con la regia di Maurizio Nicastro, quest’ultimo autore anche del testo approvato dalla Curia diocesana, e Alessandro Sparacino, ha fatto vibrare le corde dei numerosi presenti, alcuni dei quali si sono molto emozionati, a sincerare il grande affetto nei confronti del santo patrono.