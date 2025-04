Ragusa, il fascino del Venerdì santo è pronto a essere riproposto

Società

La processione del Cristo morto e della Vergine addolorata si terrà domani sera a partire dalle 20

Il Venerdì santo, nella città antica di Ragusa, continua a essere un momento atteso ed emozionante. In questo giorno, sin dal 1500, la città vive la solenne processione che conduce il Cristo morto e la Vergine Addolorata per le stradine iblee. Una testimonianza d’archivio riporta: “La sera del Venerdì santo esce la processione del corpo di Cristo morto nell’urna delli cristalli e gira per tutta la città sino alla chiesa di Santa Maria dello Spasimo”.