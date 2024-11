Ragusa, il festival organistico internazionale di Ibla al giro di boa

Società

Altri tre appuntamenti sono in programma il 16, il 23 e il 30 novembre

Il festival organistico internazionale di Ibla – Città di Ragusa, con la direzione artistica del maestro Marco D’Avola, è al giro di boa. Dopo il successo ottenuto in occasione dei primi tre appuntamenti, che hanno caratterizzato in positivo il mese di ottobre, con la presenza di musicisti talentuosi e molto apprezzati a livello internazionale, in programma i prossimi tre eventi che sono destinati a innalzare ancora di più il livello qualitativo di una manifestazione di assoluto richiamo. Manifestazione resa ancora più prestigiosa dalla cornice barocca che la ospita.