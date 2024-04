Ragusa, il foro boario si avvia a diventare un polo fieristico funzionale

Attualità

Già qualificate le tettoie e i servizi. L'assessore Giuffrida: "Diventerà un riferimento per tutta la città e la sua economia"

“Concluso il primo intervento sul Foro Boario che, finanziato dalla Regione, ha visto riqualificare le tettoie e i servizi, sono pronti a partire i ben più corposi lavori finanziati dal Pnrr per circa 7 milioni di euro – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì -. Con il secondo intervento si trasformerà il Foro Boario in un polo fieristico polifunzionale e permanente, capace di accogliere fiere, congressi, concerti e manifestazioni sportive di assoluto livello e di qualunque natura”.