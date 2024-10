Ragusa, il gas radon e l’influenza che lo stesso può avere sull’insorgenza di varie patologie

Attualità

Lo scienziato di fama internazionale Enrico Bucci ricevuto a palazzo della Provincia

Enrico Bucci, scienziato di fama internazionale, docente della Philadelphia university, direttore sanitario della fondazione Sant’Agostino del gruppo Unipol, è arrivato in città ieri mattina per presenziare alla riunione organizzativa (nella foto) tenutasi questa mattina presso la sede della Provincia, ospite del direttore generale Nitto Rosso che ha fortemente voluto un progetto di ricerca sul gas radon e sulla possibile influenza che lo stesso può avere per varie patologie.