Ragusa, il giorno dedicato all’Addolorata a San Giacomo apostolo

Domani sesto venerdì di Quaresima nella chiesa che sorge all'interno del Giardino ibleo

Il venerdì che precede la domenica delle Palme, il sesto venerdì di Quaresima quindi, è il giorno del dolore e della mestizia, giorno durante il quale si ricorda proprio il dolore di Maria Addolorata. Sarà questa, dunque, la caratterizzazione dell’appuntamento che si terrà domani nella chiesa di San Giacomo apostolo, all’interno del Giardino ibleo, finalmente riaperta al culto ormai da qualche settimana. La recita del Rosario prenderà il via alle 17 mentre subito dopo è prevista la Via Crucis a cui farà seguito, intorno alle 18, la celebrazione eucaristica. E’ l’arciconfraternita di San Giacomo apostolo, di cui è presidente Carmela Nicita, arciconfraternita che detiene la proprietà dell’edificio di culto, a invitare i fedeli a partecipare a questo appuntamento sotto la cura religiosa del rettore, il sacerdote Paolo La Terra, che è stato nominato dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa. Gli appuntamenti che si sono succeduti negli ultimi venerdì hanno fornito ai fedeli partecipanti anche la possibilità di ammirare le pregevoli bellezze architettoniche contenute nel piccolo scrigno di tesori rappresentato dalla chiesa di San Giacomo apostolo. Inoltre, lunedì santo, 25 marzo, come da programma concordato con la chiesa madre di San Giorgio, alle 18,30, dopo la santa messa, salvo imprevisti, da San Giacomo apostolo si terrà la tradizionale processione del gruppo statuario del Cristo nell’orto degli ulivi nell’ambito dei riti previsti per il “Quarantore”.

