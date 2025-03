Ragusa, il gruppo consiliare del Pd chiede l’installazione di una culla per la vita al Giovanni Paolo II

Attualità

"Garantire un luogo sicuro e protetto ai nuovi nati in caso di abbandono"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Ragusa, composto da Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, e il Consigliere del movimento Territorio, Angelo Laporta, hanno presentato una mozione urgente al presidente del Consiglio e al sindaco per chiedere l’installazione di una culla termica neonata presso l’ospedale Giovanni Paolo II, al fine di garantire un luogo sicuro e protetto per i nuovi nati nei casi di abbandono.“Nella mozione – spiegano i Consiglieri – si sottolinea l’importanza di tutelare la vita e la salute dei neonati, nonché di sostenere le madri in difficoltà, nel pieno rispetto della legge 194/78 che garantisce loro il diritto fondamentale alla salute e all’autodeterminazione e in linea con l’art. 30 del DPR 396/2000 che consente di poter partorire in anonimato e in sicurezza, per la propria salute e per quella del nascituro. Lo scopo è quello di garantire un presidio sicuro e accessibile in forma anonima, in modo da mettere la struttura sanitaria nelle condizioni di poter intervenire tempestivamente in caso di abbandono di un neonato”.