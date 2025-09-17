Ragusa, il gruppo consiliare Pd presenta una mozione per onorare la figura di Camilleri

Attualità

Podimani, Calabrese e Chiavola: "Serve un'opera permanente nella nostra città"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Ragusa, composto da Peppe Calabrese, Giuseppe Podimani e Mario Chiavola (nella foto da sinistra Podimani, Calabrese e Chiavola), ha presentato una mozione per onorare la figura di Andrea Camilleri e il suo celebre personaggio, il commissario Montalbano. L’iniziativa propone la realizzazione di un’opera permanente nella città di Ragusa.

Come è noto in quest’anno ricade il centenario della nascita di Camilleri, uno degli scrittori italiani più amati e letti nel mondo, le cui opere, in particolare la saga di Montalbano, hanno avuto un ruolo fondamentale nella promozione culturale e turistica di Ragusa e del territorio ibleo. Le ambientazioni televisive della serie tratta dai romanzi hanno conferito a Ragusa una notorietà internazionale, con significative ricadute economiche e d’immagine.

“È un dovere morale e culturale per la nostra comunità rendere omaggio a una figura che ha dato lustro al territorio” si legge nella mozione e “riteniamo – dichiarano i tre consiglieri dem – che il Comune di Ragusa non abbia fatto abbastanza per celebrare questo appuntamento”. Il documento impegna il sindaco e la giunta a valutare diverse opzioni per l’opera, come una statua, un’installazione artistica, una targa commemorativa o uno spazio museale dedicato, da collocare in un luogo simbolico della città.