Ragusa, il libro “Commercialista revolution” sarà presentato all’Ordine dei dottori commercialisti

Attualità

Riflettori puntati sull'Intelligenza artificiale per il settore fiscale e contabile. L'appuntamento è in programma sabato mattina

Domani, sabato 24 maggio, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nella sede di via Nino Martoglio, si terrà la presentazione del libro “Commercialista revolution” scritto da Marcello Sallemi. L’appuntamento è in programma alle 10. Si tratta di una guida pratica all’intelligenza artificiale per il settore fiscale e contabile. Dopo i saluti e le introduzioni del presidente dell’Odcec Ragusa, Maurizio Attinelli, e del senatore Salvatore Sallemi, avvocato, il convegno sarà tenuto dal relatore Marcello Sallemi, autore del libro. Dopo la presentazione iniziale, riflettori puntati sull’Ia nel mondo del lavoro, poi l’attenzione verterà su che cosa è l’intelligenza artificiale, come funziona ChatGpt e altri strumenti di IA e sui casi d’uso pratici. Quindi, l’appuntamento si concluderà con la presentazione del libro.

