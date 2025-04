Ragusa, il maestro Peppe Vessicchio torna a presiedere la giuria del premio Cristina Guastella

Spettacoli

La tredicesima edizione si svolgerà in estate

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna anche quest’anno il Premio Cristina Guastella, il concorso canoro dedicato ai giovani talenti del Sud Italia che celebra la sua tredicesima edizione. L’evento, atteso con entusiasmo da pubblico e partecipanti, si svolgerà in estate a Ragusa, nel suggestivo scenario di Ibla, cuore barocco della città. A confermare il prestigio raggiunto dal premio negli anni, sarà nuovamente il maestro Peppe Vessicchio (nella foto) a presiedere la giuria.