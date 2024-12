Ragusa, il messaggio di auguri del vescovo La Placa alla comunità dei fedeli (video)

Attualità

Questa mattina la messa solenne in cattedrale

Gli auguri di Buon Natale del vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che ieri sera ha presieduto la veglia in cattedrale, e questa mattina, sempre in cattedrale (foto di Salvo Bracchitta), ha tenuto la funzione religiosa principale in occasione del giorno di Natale. Era presente mons. Giambattista Diquattro, arcivescovo e nunzio apostolico in Brasile.

