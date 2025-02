Ragusa, il ministero annuncia l’acquisto di palazzo Tumino per allocarvi il Tribunale

Attualità

Il rammarico del portavoce del comitato per il recupero del palazzo di Giustizia di Modica

Il ministero della Giustizia ha ufficialmente annunciato l’acquisizione di una porzione di 18.619 mq del compendio immobiliare sito in Ragusa tra la via Mons. Angelo Rizzo, la Piazza Gramsci e il viale del Fante, noto come “Palazzo Tumino” (nella foto). La decisione è stata comunicata con una nota del ministero datata 19 febbraio 2025, che riporta: “… nell’accogliere la sua istanza, la informiamo che all’indagine di mercato in oggetto è pervenuta una sola offerta: porzione di 18.619 mq del compendio immobiliare sito in Ragusa tra la via Mons. A. Rizzo, la piazza Gramsci e il viale del Fante ossia “Palazzo Tumino”. F.to il direttore generale”.