Ragusa, il movimento Cinque Stelle attiva il percorso per rifondarsi e rinnovarsi

"La prima fase è proprio quella in cui tutti, simpatizzanti e attivisti, sono chiamati a indicare i bisogni, gli obiettivi strategici e i cambiamenti organizzativi"

Dopo la pausa estiva, si riparte con grande slancio in vista degli importanti appuntamenti che vedono il Movimento 5 Stelle impegnato nel processo di rifondazione e rinnovamento. Ieri un incontro, alla presenza del coordinatore provinciale Federico Piccitto, della deputata regionale Stefania Campo e dei rappresentanti dei gruppi territoriali. Uno scambio di idee proficuo per far sì che ogni attivista e simpatizzante possa, attraverso il form predisposto dal Movimento, apportare il proprio contributo in termini di idee e proposte.

Una bellissima sfida, un’occasione di vero confronto e partecipazione per rinnovare l’azione politica del Movimento: per stabilire le regole interne ma anche la stessa proposta politica, in un percorso che avverrà nel segno della “democrazia partecipativa e deliberativa”, lasciando che questo processo si sviluppi “dal basso”, con il coinvolgimento pieno ed effettivo di tutti.