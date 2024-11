Ragusa, il nuovo parco urbano intitolato alla Guardia di finanza

Attualità

Il sindaco ha rimarcato lo storico legame della città con le Fiamme gialle

Questa mattina, nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario di fondazione del Corpo, si è svolta a Ragusa, alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia, nonché di una rappresentanza di finanzieri, in servizio e in congedo, la cerimonia di intitolazione alla Guardia di Finanza del nuovo parco urbano all’interno dell’ex Scalo Merci, resa possibile da apposita delibera dell’Amministrazione comunale.

Nell’occasione, il sindaco, Giuseppe Cassì, nel rimarcare lo storico legame di Ragusa con la Guardia di Finanza, ha inteso rinnovare, a nome di tutta la cittadinanza, i sentimenti di stima e di ringraziamento per il continuo impegno profuso dai finanzieri sul territorio, in termini di tutela della legalità e dell’equità sociale.

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Walter Mela, dopo aver ringraziato il Sindaco e le altre autorità presenti per la considerazione costantemente riservata al Corpo, ha ricordato la vocazione sociale della mission istituzionale, confermando la vicinanza delle Fiamme Gialle alla popolazione, a tutela e sostegno dei cittadini onesti, per l’affermazione della legalità economico-finanziaria e la difesa del vivere civile e democratico, in piena sinergia con le altre forze di polizia e pubbliche amministrazioni, statali e locali.