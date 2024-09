Ragusa, il nuovo parroco si insedia nel duomo di San Giorgio

Società

E' don Peppino Antoci che ricopre anche il ruolo di direttore dell'ufficio diocesano per i Beni culturali

Si è insediato questa sera, al duomo di San Giorgio, nella città antica di Ibla, il nuovo prevosto parroco. E’ il sacerdote Giuseppe Antoci, originario di Ragusa, che, negli ultimi anni, ha prestato il proprio servizio pastorale a Monterosso Almo. La comunità ha accolto con grande entusiasmo il nuovo sacerdote che rileva l’incarico di don Pietro Floridia, oggi pure lui presente alla cerimonia di insediamento del parroco assieme ad altri sacerdoti.