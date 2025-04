Ragusa, il nuovo presidente della Provincia Schembari: “Lavoreremo uniti, ascoltando le esigenze di tutti”

Politica

Ha ottenuto il 46,31% dei voti. In pratica, non c'è stata partita

“Questo è un momento importante per il nostro territorio. La ricostituzione della Provincia rappresenta un’opportunità unica per affrontare insieme le sfide e valorizzare le potenzialità di ogni singolo comune. Lavoreremo uniti, ascoltando le esigenze di tutti, per il bene della nostra amata provincia”. Così il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari (nella foto), dopo la sua elezione a presidente della Provincia con il 46,31% dei voti ottenuti durante le consultazioni di secondo livello tenutesi ieri. Schembari ha ricevuto i complimenti del suo più acceso sponsor politico, il deputato regionale Giorgio Assenza (nella foto sotto).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA