Ragusa, il palio delle contrade fa subito centro

Attualità

In prima linea le squadre di San Giacomo, Puntarazzi, Tre Casuzze e Gatto Corvino

È bastato un attimo: i gonfaloni hanno sfilato, le squadre si sono presentate, la musica ha iniziato a suonare e Puntarazzi si è trasformata in un grande villaggio in festa.

Così è partito ieri sera il Palio delle Contrade, un’avventura che non è soltanto competizioni e spettacoli, ma soprattutto emozioni da vivere insieme. In prima linea le nutrite squadre di San Giacomo, Puntarazzi, Tre Casuzze e Gatto Corvino pronte a darsi battaglia divertendosi e divertendo. La prima serata, inserita all’interno della festa parrocchiale di Puntarazzi, non ha previsto gare vere e proprie, ma ha già regalato un’atmosfera unica, quasi familiare.

“In ogni squadra si respirava aria di famiglia, condivisione ed entusiasmo” hanno commentato in tanti sui social, e la giuria, nel frattempo, ha iniziato a dare i primi punteggi, valutando gonfaloni, mascotte e presentazioni delle squadre. Un segnale chiaro che il gioco è appena iniziato, ma lo spirito con cui è stato accolto è già vincente. La serata ha avuto anche momenti di spettacolo e convivialità, con l’intrattenimento musicale del duo Ma-Gia e la sagra del pane cunzato che ha richiamato tantissime persone, trasformando la contrada in un luogo di incontro e di festa collettiva.

Sul palco sono intervenuti anche il vicesindaco Gianni Giuffrida e vari assessori comunali, a testimoniare l’attenzione dell’Amministrazione verso un progetto che intende valorizzare le contrade e le frazioni ragusane, facendole sentire parte integrante della città. Accanto all’assessorato alle Contrade guidato da Andrea Distefano, che ha ideato e promosso l’iniziativa con il sostegno della Regione Siciliana e in collaborazione con “i clown dottori di Ci ridiamo su” e l’associazione “Eduka”, sono stati coinvolti anche l’Assessorato alla Pubblica Istruzione guidato da Catia Pasta e quello alle Politiche per l’Inclusione curato da Elvira Adamo, che hanno sostenuto l’organizzazione in tutte le sue fasi. E con loro, supporto anche dall’assessore all’ambiente, Mario D’Asta e dall’assessore alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi. Una sinergia che dimostra come il Palio delle Contrade non sia soltanto un evento di svago, ma anche un’occasione educativa e sociale di grande valore.

“Il Palio delle Contrade – ha spiegato l’assessore Andrea Distefano – è un progetto che nasce dal basso, dal desiderio delle comunità di ritrovarsi e di essere attive, propositive. Non si tratta solo di sport o di svago, ma di socialità e di identità, per rafforzare i legami tra i cittadini. Il Palio nasce proprio per perseguire un valore che sempre più rischia di essere tralasciato: l’importanza dell’incontro”.

Dopo l’apertura di Puntarazzi, il Palio entrerà nel vivo con i prossimi appuntamenti. Sabato 13 settembre sarà la volta di San Giacomo, dove per la prima volta i contradaioli scenderanno in campo nelle vere e proprie sfide. Non si tratterà di gare agonistiche, ma di giochi di squadra, prove di abilità e momenti festosi pensati per coinvolgere tutte le età, dai bambini agli adulti, con uno spazio bimbi dedicato che permetterà anche ai più piccoli di sentirsi parte dell’evento.

Sarà una serata colorata da spettacoli e buon cibo, con l’arte di strada di Peppe Buggea, le degustazioni di ricotta e cannoli preparate dall’azienda Guastella Natale e la musica live del gruppo I Diamanti, che accompagnerà la festa fino a tarda sera.

La chiusura, sabato 20 settembre, è invece affidata alla contrada di Gatto Corvino, dove il Palio celebrerà il suo momento conclusivo. Anche qui i giochi e le prove delle squadre animeranno il pomeriggio e il tardo pomeriggio, mentre la serata si trasformerà in una vera e propria festa collettiva grazie alla musica dei Faciti Rota, con stand gastronomici e spazi di socialità aperti a tutti. Poi la premiazione finale, che non decreterà soltanto la contrada vincitrice, ma segnerà simbolicamente la vittoria dell’intera comunità, capace di ritrovarsi, sorridere e stringersi attorno a valori condivisi.

Il Palio delle Contrade si conferma così non solo un contenitore di giochi e spettacoli, ma un’esperienza che attraversa luoghi e persone, unendo tradizione e innovazione, identità e partecipazione. La competizione è solo il pretesto: la vera vittoria, a Ragusa, è lo stare insieme.