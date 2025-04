Ragusa, il patronato Inca per chi affronta questioni previdenziali complesse

Attualità

Avviata una attenta interlocuzione con gli enti previdenziali interessati

Il patronato Inca della Cgil di Ragusa si conferma ancora una volta punto di riferimento solido e competente per chi affronta questioni previdenziali complesse, anche nei casi che travalicano il confini nazionali. Qualche settimana fa, un cittadino titolare di assegno sociale si è rivolto agli uffici Inca dopo numerosi tentativi, vani, per accedere alla pensione di vecchiaia. Una vicenda che sembrava destinata a concludersi con un nulla di fatto, ma che grazie alla professionalità e all’esperienza degli operatori ha avuto un esito completamente diverso. Dall’analisi approfondita della posizione contributiva, è emerso infatti che il richiedente non solo aveva maturato anni di contribuzione in Italia, ma vantava anche un numero consistente di contributi versati in Germania. Questo elemento, inizialmente trascurato, è risultato decisivo.