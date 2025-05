Ragusa, il Pd conclude la fase congressuale provinciale. Curciullo è il nuovo segretario

Attualità

Tutto come da copione nel rinnovo delle figure di vertice

Con l’assemblea provinciale di ieri sera, presso il centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa, si è conclusa la fase congressuale del Partito Democratico in Provincia di Ragusa.

“Fase congressuale intensa, ricca di energie e caratterizzata da una grande partecipazione”, commenta l’on. Nello Dipasquale che aggiunge: “Da Ragusa arriva un messaggio chiaro di supporto al segretario regionale Anthony Barbagallo e ai principi della sua mozione “RigeneriAmo il Pd”. Un segnale forte per il futuro del nostro partito. Un ringraziamento speciale a Lino Giaquinta per l’impegno e la dedizione come segretario di federazione. A lui i nostri auguri per la riconferma al ruolo di segretario di circolo a Giarratana. Facciamo un grande in bocca al lupo ad Angelo Curciullo, il nostro nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. E ancora tanti auguri di buon lavoro anche a Riccardo Schininà, Vito Marletta e Giusi Roccuzzo, i nuovi segretari di circoli rispettivamente a Ragusa, Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo. Insieme, con rinnovato entusiasmo – conclude – affronteremo le sfide che ci aspettano”.

