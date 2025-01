Ragusa, il Pd denuncia: “Fase di impasse sul Prg, è inaccettabile”

Attualità

Calabrese, Chiavola e Podimani accusano l'amministrazione comunale di "manifesta incapacità" e di privilegiare "l'effimero e l'evanescente"

I consiglieri comunali del Partito Democratico, Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani (nella foto), lanciano un allarme sulla grave situazione di stallo in cui versa la città di Ragusa a causa del ritardo nell’approvazione del Piano regolatore generale (Prg).“Da sette anni l’amministrazione comunale non riesce a portare a termine un iter fondamentale per lo sviluppo urbanistico della città”, denunciano i consiglieri dem. “Nonostante l’impegno del Pd per impedire il commissariamento da Palermo sulla questione, la giunta continua a tergiversare, mettendo a rischio il futuro di Ragusa”.Secondo i consiglieri, il blocco del Prg ha gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini e degli operatori del settore: “In questo periodo nel quale il nuovo Prg attende da quasi sei mesi d’essere portato in Consiglio comunale per affrontare le osservazioni è in vigore il precedente e qualunque tecnico è costretto a lavorare secondo una doppia conformità: i progetti edilizi devono essere conformi a entrambi i piani. Ovviamente ciò comporta costi aggiuntivi e un significativo rallentamento dell’attività edilizia”.

Il Pd accusa l’amministrazione comunale di “manifesta incapacità” e di privilegiare “l’effimero e l’evanescente” rispetto ai problemi concreti della città. “Siamo stanchi degli annunci e delle promesse non mantenute”, affermano i consiglieri, “vogliamo fatti concreti e un Piano Regolatore Generale che dia una prospettiva di crescita alla nostra città. Inoltre, a Ragusa manca il Piano Particolareggiato dei Centri storici, indispensabile per programmare politiche di rigenerazione secondo standard abitativi moderni per Ragusa centro: su questo non è stato fatto nulla e la desolazione per le vie della parte vecchia di Ragusa superiore certifica il fallimento di questa amministrazione”.