Ragusa, il Pd: “La maggioranza di Cassì ha bisogno di un tagliando”

L'analisi del segretario cittadino Peppe Calabrese dopo le "sempre più frequenti assenze dei soliti noti nelle commissioni" e non solo

“La maggioranza consiliare eletta a sostenere il sindaco Cassì scricchiola sempre di più e, in alcuni casi, comincia a dare qualche segnale di cedimento”. Lo dichiara Peppe Calabrese (nella foto), segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa e consigliere comunale.“Le sempre più frequenti assenze dei soliti noti nelle commissioni, le fibrillazioni causate dall’assessore Iacono che prima vota il Prg in giunta e poi manda un proprio consigliere a emendarlo causando di proposito scompiglio nella maggioranza, la bocciatura in commissione del Piano di Spesa sulla legge speciale 61/81 su Ibla, sono la chiara dimostrazione che alla maggioranza Cassì serve fare un tagliando – aggiunge il segretario cittadino – per chiarire la situazione e riferire in aula. La città deve sapere se esiste ancora una maggioranza e a cosa sono dovuti gli evidenti malumori che abbiamo notato in queste settimane. C’è da chiedersi, a questo punto, se non sia solo Iacono a essere nel mirino dei dissidenti, ma anche l’assessore ai Centri Storici Gurrieri”.“Il Partito Democratico di Ragusa – continua Calabrese – sta dando già prova di serietà e responsabilità nei lavori per il Piano Regolatore Generale. Senza il nostro contributo non solo il Prg sarebbe rimasto quello dell’amministrazione, ma la città avrebbe potuto subire il commissariamento per l’approvazione. Tuttavia, ciò non vuol dire che Cassì possa sperare di trovare in noi una stampella pronta ad ogni necessità, come neutralizzare i ribelli che, evidentemente, stanno ‘vivacizzando’ questa sua seconda sindacatura”.“Il sindaco, la maggioranza e la tutta la città – conclude – sappiano che il Partito Democratico è indisponibile a svolgere il ruolo di stampella, soprattutto su atti che evidenziano le spaccature che fan scricchiolare la coalizione al governo di Ragusa”.

