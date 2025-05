Ragusa, il Pd organizza l’assemblea precongressuale

Politica

L'appuntamento è in programma lunedì pomeriggio al centro studi Feliciano Rossitto

Assemblea precongressuale del Partito Democratico a Ragusa: focus su Sanità, Ambiente, Infrastrutture e Sviluppo Territoriale In occasione dell’approssimarsi del congresso regionale, il Partito Democratico invita la cittadinanza all’assemblea precongressuale che si terrà lunedì 12 maggio, alle ore 19, presso il Centro Studi Feliciano Rossitto, sito in Via Ettore Majorana n. 5 a Ragusa. L’evento sarà un’importante occasione di confronto e discussione sui temi cruciali per il futuro del territorio, tra cui Sanità, Ambiente, Infrastrutture, Sicurezza, Turismo e Agricoltura. All’assemblea interverranno: Peppe Calabrese, segretario cittadino Pd Ragusa; Lino Giaquinta, Segretario Provinciale Pd; Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte Gulfi; Francesco Aiello, sindaco di Vittoria; Angelo Curciullo, candidato alla segreteria provinciale Pd; Nello Dipasquale, deputato Pd Ars. Durante la serata, verranno illustrate le mozioni congressuali regionali.

