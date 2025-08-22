Ragusa, il Pd provinciale promuove la tutela del salario minimo negli appalti pubblici

Politica

Il segretario della federazione Curciullo: "Nei vari enti proporremo un odg ad hoc"

La federazione provinciale di Ragusa del Partito Democratico di Ragusa, attraverso il suo segretario Angelo Curciullo (nella foto), lancia un’iniziativa a livello locale per garantire una retribuzione equa nei contratti pubblici. L’azione si basa sul disegno di legge presentato all’Assemblea Regionale Siciliana dal gruppo parlamentare del Pd, con primo firmatario l’onorevole Nello Dipasquale, che mira a garantire l’applicazione dei Ccnl, tutelando la retribuzione minima nei contratti della Regione Siciliana e negli enti quali Asp, aziende ospedaliere, agenzie regionali e enti strumentali della Regione.

“Sulla base del ddl presentato all’Ars dall’on. Dipasquale – dichiara Curciullo – il Pd in provincia di Ragusa, tramite i propri gruppi consiliari nei Comuni e al Libero Consorzio, proporrà l’approvazione di un ordine del giorno che impegni la Pubblica Amministrazione a garantire che negli appalti/sub-appalti, nei servizi, forniture etc, direttamente o indirettamente riferibili alla Pubblica Amministrazione, venga assicurato il rispetto dei livelli retributivi previsti dai Ccnl, con la garanzia di un salario minimo di 9 euro l’ora per quei rapporti di lavoro che non siamo inquadrati in alcun contratto collettivo oppure nei casi in cui il contratto collettivo preveda una retribuzione inferiore a questa soglia minima”.