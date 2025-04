Ragusa, il Pd: “Sindaco e vice sempre più allineati con la Destra”

Politica

La segreteria cittadina dei democratica analizza l'attuale momento politico

La segreteria del Partito Democratico di Ragusa “segnala ancora una volta la deriva politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Peppe Cassì e dal vicesindaco Gianni Giuffrida, sempre più allineati con le posizioni di Fratelli d’Italia e della destra locale”.

“Le recenti scelte politiche – dichiarano dalla segreteria – come il sostegno alla candidatura di Maria Rita Schembari alla presidenza della ex Provincia e la partecipazione del vicesindaco Giuffrida a sopralluoghi con esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui il segretario cittadino e il consigliere Bitetti, evidenziano un’evidente convergenza con la destra. Il sindaco Cassì, per dovere morale e correttezza politica, dovrebbe chiarire al più presto la propria posizione. Come già ribadito dal nostro capogruppo Giuseppe Calabrese in aula, è inaccettabile questo continuo tergiversare. Chiediamo al sindaco di dichiarare apertamente la sua collocazione politica e di smetterla di confondere i cittadini”.

Il Pd lancia un appello anche ai movimenti civici che hanno sostenuto la candidatura di Cassì, in particolare Ragusa Prossima, “affinché prendano le distanze da un’amministrazione che tradisce quotidianamente le promesse di un’alleanza civica. Se non prevalgono logiche di potere e di poltrona, è necessario che chi si è impegnato a sostenere Cassì, con la promessa che non si sarebbe mai alleato con la Destra, ne prenda le distanze”.

L’atteggiamento dell’amministrazione Cassì è ulteriormente criticato per la scarsa considerazione riservata alle proposte del Partito Democratico. “Ad esempio, la nostra mozione per la riqualificazione artistica di Piazza Fonti, un monumento di grande importanza per la città, è stata completamente ignorata – denuncia inoltre Peppe Calabrese – e questo è solo uno dei casi della sistematica mortificazione delle proposte del Pd, che vengono trattate come lettera morta”.