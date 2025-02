Ragusa, il Piano transizione 5.0 sotto i riflettori dei dottori commercialisti

Attualità

Nella sede dell'Ordine un incontro informativo con i rappresentanti della BCC di Pachino

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, presieduto da Maurizio Attinelli, ha ospitato, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi all’interno della sede del capoluogo, l’evento informativo riguardante il Piano Transizione 5.0. In apertura, i saluti istituzionali sono stati portati da Dinella Giardina sindaco effettivo della BCC di Pachino, a conferma della sinergia tra mondo professionale e bancario per sostenere le imprese del territorio. Ha moderato il consigliere e delegato Odcec alla finanza agevolata, Pietro Affè. A relazionare sono stati Gianluca De Candia, commercialista in Roma, oltre a Paolo Battaglia, Claudio Castilletti e Matteo Pirrè, tutti commercialisti iscritti all’Odcec di Ragusa e componenti della commissione Finanza agevolata. L’Ordine, dunque, continua a confermarsi punto di riferimento per il trasferimento di competenze e sviluppo locale.