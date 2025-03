Ragusa, il più grande trasformista al mondo arriva al teatro Duemila

Spettacoli

Giovedì sera lo spettacolo che ripercorre la storia artistica di Arturo Brachetti

Il grande one man show del più grande trasformista al mondo Arturo Brachetti, con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. E’ questo “Solo” che sarà proposto giovedì al teatro Duemila di Ragusa, unica tappa in Sicilia oltre Catania, a partire dalle 21. L’associazione culturale C&M, con la direzione artistica di Carlo Nobile, propone Brachetti in un viaggio che ripercorre la sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, per non parlare delle sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.